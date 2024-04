Ταϊβάν: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ - Νεκροί και τραυματίες - Παγιδεύτηκαν άνθρωποι (εικόνες, βίντεο)

Τουλάχιστον 4 ανθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν, εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού, μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών (οι αρχικές αναφορές έδιναν 7,2 Ρίχτερ) που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν.

Ο αριθμός αυτός είναι σύμφωνα με τον πρώτο, ακόμα προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το πυροσβεστικό σώμα.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στην κομητεία Χουάλιεν και πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Ο καταστροφικός σεισμός καταγράφηκε στις 7:58 τοπική ώρα (2:58 ώρα Ελλάδος) και μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μεταδίδουν πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση. «Δυο κτίρια κατέρρευσαν (…) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν. Ωστόσο μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

#Breakingnews-; 🚨🚨🚨 A strong earthquake hit Taipei, the capital of Taiwan 🇹🇼 This earthquake destroyed many houses and caused other damage..

A 7.4-magnitude earthquake struck Taiwan, with the epicenter of the earthquake off the east coast of Hualien.⤵️ pic.twitter.com/NEte0WLaYl

— Mohamed Abdikadir J. Hamud (@Mudanemaxamed) April 3, 2024