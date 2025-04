Συναγερμός για την σοκολάτα Ντουμπάι από τους επιστήμονες - Φόβοι πως προκαλεί καρκίνο

Λίγα τρόφιμα στην πρόσφατη μνήμη έχουν προκαλέσει τέτοια παγκόσμια αναταραχή όπως η διάσημη σοκολάτα Ντουμπάι.

Η απολαυστική λιχουδιά, η οποία απέκτησε φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρυσι, περιέχει ένα μείγμα από φιστίκι και τραγανή ζύμη kataifi, γνωστή ως «μαλλιά αγγέλου».

Γνωστή και ως «Can't Get Knafeh Of It», δημιουργήθηκε από τη Sarah Hamouda, μια Βρετανο-αιγύπτια σοκολατοποιό με έδρα το Ντουμπάι, ως ένας νέος τρόπος για να ικανοποιήσει τις λιγούρες της εγκυμοσύνης της.

Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή η αποκλειστικότητα οδηγεί σε μια μαύρη αγορά σοκολάτας, καθώς οι κατασκευαστές παράγουν φτηνές και επικίνδυνες απομιμήσεις.

Σύμφωνα με μια έρευνα στη Γερμανία, οι σοκολάτες του Ντουμπάι που εισάγονται από τη Μέση Ανατολή είναι γεμάτες με επικίνδυνα πρόσθετα και μολυσματικές ουσίες.

Αυτά περιλαμβάνουν φοινικέλαιο, πράσινες χρωστικές τροφίμων, τοξίνες που παράγονται από μούχλα, ακόμη και χημικές ενώσεις που θεωρούνται καρκινογόνες.

Η έρευνα διεξήχθη από το Γραφείο Χημικών και Κτηνιατρικών Ερευνών (CVUA) της Στουτγάρδης, ένα γραφείο στη Βάδη-Βυρτεμβέργη που επικεντρώνεται στην ασφάλεια των τροφίμων.

Μετά το Can't Get Knafeh Of It που έγινε viral πέρυσι, οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν οκτώ εισαγόμενα δείγματα σοκολάτας αντιγραφής του Ντουμπάι - πέντε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τρία από την Τουρκία.

Εκτός από το αλεσμένο φιστίκι και το καταΐφι, η γέμιση της σοκολάτας του Ντουμπάι περιέχει ταχίνι, μια λεία πάστα από αλεσμένο σουσάμι.

Όμως η έρευνα βρήκε ίχνη φοινικέλαιου - ένα φτηνό και προσιτό έλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, το οποίο συνδέεται εδώ και καιρό με προβλήματα υγείας, όπως οι καρδιακές παθήσεις.

Επιπλέον, η παρουσία του μολυσμένου φοινικέλαιου στη σοκολάτα προκάλεσε το σχηματισμό του 3-MCPD, μιας επικίνδυνης ένωσης που θεωρείται καρκινογόνος στον άνθρωπο.

Συνολικά, έξι από τις οκτώ μπάρες περιείχαν 3-MCPD, το οποίο σχηματίζεται κυρίως κατά τη διύλιση φυτικών λιπών και ελαίων όπως το φοινικέλαιο.

Πέντε από αυτές τις έξι, όλες από τον ίδιο κατασκευαστή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιείχαν 3-MCPD πάνω από τα μέγιστα επίπεδα που θεωρούνται γενικά ασφαλή - και έτσι κρίθηκαν «ακατάλληλα για κατανάλωση».

Υπήρχαν επίσης εστέρες γλυκιδυλικών λιπαρών οξέων που διασπώνται σε 3-MCPD και γλυκιδόλη, μια άλλη ένωση που περιγράφεται ως «πιθανώς καρκινογόνος».

Εν τω μεταξύ, η ομάδα βρήκε επίσης τοξίνες μούχλας - κυρίως αφλατοξίνες, οι οποίες θεωρούνται επίσης ισχυρά καρκινογόνα για τον άνθρωπο.

Οι αφλατοξίνες είναι φυσικές τοξίνες που παράγονται, μεταξύ άλλων, από τον μύκητα μούχλας Aspergillus flavus συχνά κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση γεωργικών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών.

Είναι ανησυχητικό ότι οι αφλατοξίνες είναι «μη ανιχνεύσιμες από την οσμή ή τη γεύση» στο τελικό προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι τις προσλαμβάνουν.

Σχεδόν όλα τα προϊόντα που αναλύθηκαν περιείχαν επίσης χρωστικές τροφίμων Ε140 ή Ε141 για να δώσουν στη γέμιση μια πιο έντονη πράσινη απόχρωση και να «προσομοιώσουν μια υψηλότερη περιεκτικότητα σε φιστίκια», ανέφερε η αρχή σε ανακοίνωσή της.

Για την επικάλυψη σοκολάτας, πέντε από τις μπάρες χρησιμοποίησαν υποκατάστατα κακής ποιότητας αντί για βούτυρο κακάο, συμπεριλαμβανομένου του ηλιέλαιου και του φοινικέλαιου.

Σύμφωνα με μια οδηγία της ΕΕ για το κακάο και τα προϊόντα κακάο, ένα προϊόν πρέπει να περιέχει βούτυρο κακάο για να θεωρηθεί καθόλου σοκολάτα, οπότε οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η επωνυμία ως «σοκολάτα Ντουμπάι» αποτελεί ακόμη και ακριβή περιγραφή.

Είναι σοκαριστικό ότι το βούτυρο κακάο αναφερόταν στον κατάλογο των συστατικών σε δύο από τα πέντε προϊόντα που δεν ήταν σοκολατένια, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν περιλαμβανόταν.

Στην έκθεσή τους, το CVUA δεν αποκάλυψε τα ονόματα των εμπορικών σημάτων των μπάρες ή των κατασκευαστών τους, ούτε πού πωλούνται- η MailOnline επικοινώνησε με την υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλά σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, όλα τα δείγματα έμοιαζαν «εξωτερικά παρόμοια» - γεμιστές καφέ μπάρες, διακοσμημένες με χρωματιστές λωρίδες και κηλίδες (κίτρινες, σκούρες πράσινες και μερικές φορές σκούρες κόκκινες) και γεμισμένες με μια ανοιχτό πράσινη μάζα με χορδωτά συστατικά.

Καθώς η τρέλα συνεχίζεται, το CVUA σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περαιτέρω δοκιμές σε περισσότερα προϊόντα «σοκολάτας Ντουμπάι» που παρασκευάζονται στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη.

'Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών είναι ανησυχητικά και δείχνουν ότι τα προϊόντα υψηλής ποιότητας δεν συνοδεύονται απαραίτητα από υψηλές τιμές', αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

'Συνεχίζουμε να ερευνούμε περαιτέρω «σοκολάτες Ντουμπάι», συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που παράγονται στη Γερμανία και την ΕΕ, καθώς και περαιτέρω δείγματα παρασκευασμάτων φιστικιού [και] θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα'.

Σε δήλωσή της, η Τίνα Πότερ, επικεφαλής του τμήματος περιστατικών της Υπηρεσίας Προδιαγραφών Τροφίμων (FSA), κάλεσε το κοινό να είναι σε επιφυλακή για προϊόντα κακής ποιότητας.

'Η συντριπτική πλειοψηφία των γλυκών και ζαχαρωδών που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλή και νόμιμα, αλλά οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα προϊόντα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό μπορεί να πωλούνται εδώ παράνομα', δήλωσε η ίδια στη MailOnline.

'Τα προϊόντα μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων, εάν τα αλλεργιογόνα δεν αναγράφονται στην ετικέτα ή εάν περιέχουν πρόσθετα ή χρωστικές ουσίες που δεν επιτρέπονται εδώ.

'Προτρέπουμε τους καταναλωτές που βλέπουν τέτοια προϊόντα στην αγορά να επικοινωνήσουν με το τοπικό τους γραφείο Εμπορικών Προτύπων.

«Εάν επιβεβαιωθεί ότι τα προϊόντα αποτελούν κίνδυνο, η FSA θα ειδοποιήσει τους καταναλωτές και θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για να διασφαλίσει ότι θα αποσυρθούν από την πώληση».

