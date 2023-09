Στρίπερ συνελήφθη και ζήτησε από αστυνομικό να της κάνει ηλεκτροσόκ γιατί «μου αρέσει kinky»

Αστυνομικός στο Οχαίο των ΗΠΑ σταμάτησε μία γυναίκα στο όχημά της καθώς ήταν ύποπτη για περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη.

Η γυναίκα του αποκαλύπτει πως είναι στρίπερ, ενώ προσπαθεί να φλερετάρει μαζί του και τον αποκαλεί «όμορφο», ενώ του λέει να πλησιάσει και να της κάνει σωματικό έλεγχο. Στη συνέχεια, εκείνος διαπιστώνει πως είναι μεθυσμένη.

Κατά τη μεταφορά της στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με το δίκτυο TMZ, εκείνη του λέει:

«Θέλεις να μου κάνεις ηλεκτροσόκ (σ.σ. με το taser gun που έχουν οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ); Κάνε το! Μου αρέσει, μου αρέσει kinky!».

Bodycam video shows a stripper attempting to seduce a cop, asking him to tase her because she "likes it kinky" 😳https://t.co/r8toShN3If pic.twitter.com/MF5VfV30Ea

— TMZ (@TMZ) September 15, 2023