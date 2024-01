Στους 62 οι νεκροί από τον σεισμό στην Ιαπωνία – Μάχη με τον χρόνο για τα σωστικά συνεργεία

Συνεχίζει να μεγαλώνει η λίστα με τα θύματα του ισχυρού σεισμού που έπληξε την Δευτέρα, την κεντρική Ιαπωνία. Σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση, που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές, οι νεκροί αυξήθηκαν στους 62.

Ακόμη, αξιωματούχος της Ισικάουα, μιλώντας στο Γάλλικό Πρακτορείο, αναφέρθηκε σε «62 νεκρούς» και πάνω από 300 τραυματίες, περίπου 20 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πάνω από το 90% των κτιρίων στη Σούζου καταστράφηκε

Στη Σούζου, μια πόλη με πάνω από 5000 νοικοκυριά, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, το 90% των κτιρίων ενδέχεται να έχει καταστραφεί, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Μασουχίρο Ιζουμίγια. «Η κατάσταση είναι καταστροφική», τόνισε.

Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τη Δευτέρα το απόγευμα τη χώρα, αναγκάζοντας τους ανθρώπους στις δυτικές παράκτιες ακτές να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να καταφύγουν σε υψηλότερα σημεία, καθώς κύματα του τσουνάμι παρέσυραν αυτοκίνητα και σπίτια.

Περίπου 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, η οποία προειδοποίησε πως περισσότεροι ισχυροί μετασεισμοί θα μπορούσαν να πλήξουν την περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Τα μέτρα της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός της χώρας Φουμίο Κισίντα δήλωσε πως το εύρος της καταστροφής από τον σεισμό γίνεται «ολοένα και πιο ξεκάθαρο» περισσότερες από 24 ώρες μετά την κύρια δόνηση που έπληξε τη χερσόνησο Νότο, στην επαρχία Ισικάουα.

«Η κυβέρνηση ανέπτυξε ομάδες διάσωσης από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας, την αστυνομία και την πυροσβεστική στην περιοχή και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σώσει ζωές και θύματα και επιζώντες, όμως έχουμε λάβει αναφορές ότι εξακολουθούν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν».

