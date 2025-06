Στον “αέρα” η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - «Όχι» Ισραήλ και ΗΠΑ σε Χαμάς

Με κάθε τρόπο ανεπιθύμητη κρίνεται, τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ, η απάντηση την οποία έδωσε η Χαμάς το Σάββατο, σε πρόταση κατατεθειμένη από τις ΗΠΑ για εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Το μεν Ισραήλ διαπιστώνει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε όσα προτάθηκαν στη Χαμάς και σε όσα εκείνη αντιπρότεινε, που αναγνωρίζει στον εαυτό του το δικαίωμα να θεωρεί την απάντηση της Χαμάς ως μια σιωπηρή άρνηση.

Σε μια πρώτη αντίδραση δηλαδή, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα σε δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει την απάντηση της Χαμάς «ουσιαστικά ως απόρριψη». Οι διαμεσολαβητές, ωστόσο, όπως αποκάλυψε στους Times of Israel, πηγή η οποία συμμετέχει στη διαδικασία, προτίμησε όμως να διατηρήσει την ανωνυμία της, εξακολουθούν να εργάζονται, μήπως και αμβλύνουν ορισμένες από τις τροποποιήσεις που έχει ζητήσει η Χαμάς.

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ μπαίνουν στην ουσία των αντιπροτάσεων Χαμάς, τις οποίες και ωστόσο απορρίπτουν ως απαράδεκτες.

Israeli official says mediators yet to pass along formal Hamas response to hostage deal proposal https://t.co/vYzYQpgpE2

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 31, 2025