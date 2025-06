«Στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» στο Κολοράντο - Άνδρας πέταξε μολότοφ σε φιλοϊσραηλινή διαδήλωση

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου στο Μπόλντερ του Κολοράντο, όταν ένας 45χρονος άνδρας φώναξε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και εκτόξευσε εμπρηστικά όπλα εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε διαδήλωση για τους Ισραηλινούς ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με τις αρχές.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μαρτυρίες αυτοπτών που περιέγραψαν έναν άνδρα να ρίχνει ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο κοκτέιλ μολότοφ προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Όπως δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Ντένβερ, Μαρκ Μιχάλεκ, οι έξι τραυματίες, ηλικίας 67 έως 88 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τουλάχιστον έναν εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

«Με βάση αυτά τα πρώτα στοιχεία, είναι σαφές ότι πρόκειται για στοχευμένη πράξη βίας και το FBI διερευνά την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο Μιχάλεκ. Ο ίδιος ονόμασε τον ύποπτο ως Μοχάμεντ Σολιμάν, ο οποίος νοσηλεύτηκε λίγο μετά την επίθεση. Το Reuters δεν κατάφερε να βρει άμεσα στοιχεία επικοινωνίας για τον ίδιο ή την οικογένειά του.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε επίσης το περιστατικό «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση», ενώ ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Γουάιζερ, δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για «έγκλημα μίσους, δεδομένου του στόχου της επίθεσης».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, Στίβεν Ρέντφερν, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή άλλου δράστη. «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι έχουμε υπό κράτηση τον μοναδικό ύποπτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Colorado governor @jaredpolis on the phone with CNN: "It's extremely clear that these peaceful protesters were targeted simply because of the message that they were conveying." pic.twitter.com/xka3teU8DM

— Brian Stelter (@brianstelter) June 2, 2025