Στο έλεος των βομβαρδισμών οι άμαχοι στην Γάζα - Το Ισραήλ διατάσσει περισσότερες εκκενώσεις

Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι - το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιοχής - είναι εγκλωβισμένοι στη νότια και κεντρική Γάζα, όπου κινείται τώρα η χερσαία επίθεση του Ισραήλ.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σφοδρά μια περιοχή γύρω από το Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα τη Δευτέρα, καθώς ο στρατός διέταξε μαζικές εκκενώσεις από την πόλη ενόψει της διευρυνόμενης χερσαίας επίθεσης.

Οι Παλαιστίνιοι ωθούνται σε ένα προοδευτικά συρρικνούμενο τμήμα του πολιορκημένου εδάφους, εγείροντας έντονα ερωτήματα σχετικά με το τι θα τους συμβεί.

Η διευρυμένη επίθεση έθεσε μια θανάσιμη επιλογή για εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους - είτε να παραμείνουν στο δρόμο των ισραηλινών δυνάμεων είτε να διαφύγουν εντός των ορίων της νότιας Γάζας χωρίς καμία εγγύηση ασφάλειας.

Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις παροχής βοήθειας προειδοποίησαν ότι η μαζική μετακίνηση θα επιδεινώσει την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή.

"Άλλο ένα κύμα εκτοπισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται ώρα με την ώρα", ανέφερε ο Τόμας Γουάιτ, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στη Γάζα, σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter.

Another wave of displacement is underway, and the humanitarian situation worsens by the hour.

The roads leading South towards Rafah are clogged with cars and donkey carts packed with people and their meagre possessions.

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 4, 2023