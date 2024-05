Στη Γαλλία ο βασιλιάς Κάρολος για την επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πάνε στη Γαλλία στις 6 Ιουνίου για τους επίσημους εορτασμούς της 80ής επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας, ;όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του Καρόλου στο εξωτερικό αφότου έγινε γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο. Ο 75χρονος μονάρχης ξανάρχισε τις δημόσιες εμφανίσεις του στις 30 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί θεραπεία για την ασθένειά του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα παραστεί σε μια τελετή στο βρετανικό μνημείο του Βερ-σιρ-Μερ, στη Νορμανδία.

The Longest Day

We are so very proud to share our new song and music video with you.

‘The Longest Day’ written for and dedicated to our war heroes, marking this significant milestone - the 80th anniversary of the Normandy landings.

Lest we forget 🎖️https://t.co/J6ICIlMQzR pic.twitter.com/tWbNGqfJcM

— The D-Day Darlings (@TheDDayDarlings) May 9, 2024