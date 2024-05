Κίνα: Σπάνιο καφέ Πάντα εντοπίστηκε να κάνει βόλτα στο χιόνι

Ένα άγριο καφέ γιγάντιο Πάντα απαθανάτισε η κάμερα στα βουνά Qinling στην επαρχία Shaanxi της βορειοδυτικής Κίνας, να κάνει βόλτα στο χιόνι.

Αυτή είναι η 6η φορά που το εξαιρετικά σπάνιο υποείδος εντοπίζεται στην περιοχή μετά από εξαετή παύση από τον Μάρτιο του 2018 και η 11η φορά που ένα άγριο καφέ γιγάντιο Πάντα εντοπίζεται στην περιοχή Qinling.

Το πρώτο καφέ Πάντα στον κόσμο ανακαλύφθηκε το 1985 στα βουνά Qinling και όλες οι καταγεγραμμένες φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην συγκεκριμένη περιοχή.

Cameras in the forest spotted separate pairs of a #panda mom with her cub ambling.Conservation efforts and an improving environment in northern China's Qinling Mountains in Shaanxi Province are helping to boost the giant panda population in the wild. pic.twitter.com/nLCmhFCDkX

