Σπάνιο φαινόμενο: Πέθανε έγκυος που κουβαλούσε «πέτρινο μωρό» για 9 χρόνια

Το «λιθοπαίδιο» ή αλλιώς το «πέτρινο» παιδί είναι, σύμφωνα με ιατρικούς όρους, ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο συνήθως εμφανίζεται όταν ένα έμβρυο πεθαίνει επειδή αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά, αλλά είναι πολύ μεγάλο για να απορροφηθεί από το σώμα. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβρυο να αναπτυχθεί έξω από τη μήτρα και να αποτιτανωθεί. Το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα και στις ΗΠΑ, όπου μία πρόσφυγας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχασε τη ζωή της, αφού κυοφορούσε το έμβρυο για 9 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής «Mirror», η γυναίκα, η οποία είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρόσφυγας, επισκέφθηκε νοσοκομείο , καθώς είχε παραπονεθεί για κράμπες στο στομάχι και για δυσπεψία. Ο χρόνος παραμονής της στο νοσοκομείο, δυστυχώς, δεν ήταν αρκετά μεγάλος, καθώς μετά από 14 μήνες πέθανε από υποσιτισμό. Η γυναίκα είχε παραπονεθεί και για μία αίσθηση γουργουρητού την ώρα που έτρωγε το φαγητό της, με τους γιατρούς που έκαναν το σχετικό σπινθηρογράφημα να διαπιστώνουν ότι ένα νεκρό έμβρυο μπλόκαρε το κάτω μέρος της κοιλιάς της και ασκούσε πιέσεις στο έντερό της.

Παρόλο που της είχε γίνει σύσταση για χειρουργική επέμβαση από τους γιατρούς, προκειμένου να αφαιρεθεί το έμβρυο, εκείνη το απέρριψε αναφέροντας ότι δε θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Παράλληλα, είχε αποδώσει το φαινόμενο σε «μαγεία», κατηγορώντας μάλιστα και έναν άνθρωπο από την Τανζανία ότι της είχε κάνει... μάγια. Οπως αναφέρεται όταν συνειδητοποίησε, για πρώτη φορά, ότι είχε χάσει το παιδί εννέα χρόνια νωρίτερα, οι γιατροί στον καταυλισμό προσφύγων, όπου διέμενε, την κατηγόρησαν ότι πήρε ναρκωτικά και σκότωσε το μωρό.

Αξιο αναφοράς είναι ότι, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, φέρεται να είπε στους Αμερικανούς γιατρούς, ότι «δεν φοβόταν τον θάνατο», όταν και της δόθηκε η τελική διάγνωση, αφού είχε αρνηθεί τη θεραπεία. Σύμφωνα με το «Journal of the Royal Society of Medicine» από το 1996 διαπιστώθηκε ότι έχουν καταγραφεί 290 περιπτώσεις «λιθοπενίας».

