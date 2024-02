Σοκαριστικό δυστύχημα στην Κίνα: Πλοίο έκοψε γέφυρα στα δύο -ΙΧ στη θάλασσα, δύο νεκροί (εικόνες, βίντεο)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη τριών άλλων αγνοείται αφού ένα πλοίο έπεσε πάνω σε γέφυρα σήμερα το πρωί στην Γκουανγκτσόου της νότιας κινεζικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, με αποτέλεσμα τμήμα της γέφυρας να καταρρεύσει, έγινε γνωστό από διασώστες.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 5:30 π.μ. όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε πάνω σε υποστύλωμα της γέφυρας Λισίνσα στην περιφέρεια Νάνσα.

A ship collided with a bridge in Guangzhou, south China's Guangdong Province, early Thursday, causing the bridge to fracture and an unknown number of vehicles to plunge into the water. Casualties from the accident are yet to be confirmed, and rescue efforts are underway. pic.twitter.com/F77TJPT9WA

❗⚓🇨🇳 - More images of the cargo ship that demolished part of a bridge in the city of Guangzhou, reports Xinhua in China.

Several cars fell into the water and there is still no official information about casualties. pic.twitter.com/WTS09Dqxfj

