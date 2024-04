Σοκ στις ΗΠΑ: Φοβόταν την έκλειψη - Δολοφόνησε τον σύζυγό της και πέταξε το μωρό από το αυτοκίνητο

Μια γυναίκα πέταξε τις κόρες της από το αυτοκίνητο, ενώ προηγουμένως είχε σκοτώσει τον σύντροφό της λέει η αστυνομία του Λος Άντζελες, σε ένα περιστατικό που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία. Η Ντανιέλ Τζόνσον φέρεται να πέταξε ένα βρέφος και ένα εννιάχρονο παιδί από το κινούμενο SUV αφού σκότωσε τον Jaelen Chaney και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το οκτώ μηνών βρέφος βρέθηκε νεκρό στο σημείο τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ το μεγαλύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για μέτρια τραύματα, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Η μητέρα των κοριτσιών, Ντανιέλ Τσερακίγια Τζόνσον μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύντροφό της στο Woodland Hills της κοιλάδας San Fernando, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες, και διέφυγε με μια Porsche Cayenne. σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD).

Τις προηγούμενες ώρες το ζευγάρι είχε λογομαχία που έγινε βίαια και οι ντετέκτιβ βρήκαν στο σημείο ένα μαχαίρι «με βιολογικά στοιχεία», δήλωσαν οι αρχές. Μια 26χρονη γείτονας του ζεύγους που μένει στο ίδιο κτίριο, ανακάλυψε μια αιματηρή σκηνή. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο διαμέρισμα βρέθηκαν κάρτες ταρώ. «Η πόρτα τους ήταν ορθάνοιχτη, υπήρχε αίμα στο πάτωμα που οδηγούσε στο διαμέρισμά τους και ίχνος στο διάδρομο που οδηγούσε στο ασανσέρ, και είδα λίγο αίμα στους τοίχους», είπε η γυναίκα.

