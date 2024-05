Τουρκία: Εκτεταμένα επεισόδια στην πορεία για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

Η τουρκική αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία της Πρωτομαγιάς να φθάσουν στην πλατεία Τάξιμ, τοποθεσία με τεράστιο πολιτικό συμβολισμό, στη μητρόπολη της Κωνσταντινούπολης.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το CNN Türk απαθανάτισαν την επιχείρηση της αστυνομίας και συμπλοκές ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, που αναπτύχθηκαν κατά μεγάλο αριθμό, εμπόδισαν τους διαδηλωτές να κινηθούν προς στην Τάξιμ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έγιναν 210 συλλήψεις.

Protests marking #LabourDay in #Istanbul escalated into clashes after the governor banned the celebration. Police responded with rubber bullets, tear gas, and water cannons to disperse the demonstrators. pic.twitter.com/2KYvvzn5lV

— Geo View (@theGeoView) May 1, 2024