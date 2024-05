Σλοβακία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο -Υπό κράτηση ο δράστης

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο παραμένει σε σοβαρή κατάσταση και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κίνδυνο περιπλοκών όμως έχει σταθεροποιηθεί, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι μετά την απόπειρα δολοφονίας την Τετάρτη.

Ο 59χρονος πρωθυπουργός πυροβολήθηκε πέντε φορές εξ επαφής, σε μια επίθεση που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και ανησυχίες σχετικά με την πολιτική πόλωση στη χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Δεν έχουμε νικήσει ακόμη, είναι σημαντικό να το πω αυτό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ, δίνοντας μια επικαιροποίηση της κατάστασης του Φίτσο μπροστά από το νοσοκομείο στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα όπου νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός.

Το ειδικό ποινικό δικαστήριο της Σλοβακίας αποφάσισε σήμερα πως ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τους εισαγγελείς ως Γιουράι Σ., θα παραμείνει υπό κράτηση μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για απόπειρα δολοφονίας.

Bίντεο δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο:

The Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord.

Whoever corporate media settles on blaming, it is unlikely to be them. pic.twitter.com/pBESiZMcYt

— أبو عمّار (@MaajidNawaz) May 15, 2024