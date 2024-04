SkyNews: Ανδρας με σπαθί στο Λονδίνο μαχαίρωσε περαστικούς και αστυνομικούς

Σοβαρό περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα κοντά σε σταθμό του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι αρκετοί άνθρωποι μαχαιρώθηκαν.

Ένας άνδρας που κρατούσε ένα σπαθί έριξε ένα όχημα σε ένα σπίτι στο Thurlow Gardens, προτού, σύμφωνα με πληροφορίες, μαχαιρώσει όποιον βρήκε μπροστά του.

Ο 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε περαστικούς και σε δύο αστυνομικούς πριν τελικά συλληφθεί.

What are the Met Police playing at? Last night a man ran wild in Hainault station, stabbing people. Now this footage emerges of a man with a sword terrorising the same Essex town.#lawlessbritain #brokenbritain pic.twitter.com/iSYe1Ay77d — Nick Griffin (@NickGriffinBU) April 30, 2024

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 7 π.μ. σήμερα το πρωί (τοπική ώρα).

Ο σταθμός του μετρό Hainault στο Ilford έκλεισε από την αστυνομία μετά το περιστατικό.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι δεν αναζητούν άλλους υπόπτους και ότι η επίθεση «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια».

Αναφορές ότι μαχαιρώθηκαν δύο αστυνομικοί

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail, κάτοικοι δήλωσαν ότι ξύπνησαν από «πολλές φωνές», «διαπεραστικές κραυγές» και είδαν έναν άνδρα «καλυμμένο με αίμα» έξω από τα σπίτια τους.

Το βρετανικό μέσο επισημαίνει ότι δύο αστυνομικοί και ένας κάτοικος έχουν μαχαιρωθεί.

Άνθρωποι εθεάθησαν να συγκεντρώνονται στο δρόμο έξω από το σταθμό του μετρό Hainault και ένα ελικόπτερο να κάνει κύκλους από πάνω.

«Κρίσιμο περιστατικό» κοντά σε σταθμό μετρό στο Λονδίνο

Ο Wes Streeting, βουλευτής του Ilford North, έγραψε στο Χ: «Ένα κρίσιμο περιστατικό αναφέρεται στο Hainault».

«Υπάρχει κλείσιμο του σταθμού και των δρόμων. Η αστυνομία, η υπηρεσία ασθενοφόρων και η πυροσβεστική ανταποκρίνονται».

A critical incident has been declared in Hainault. There are station and road closures in place. The Police, Ambulance Service and Fire Brigade are responding. One male detained. I would urge people not to speculate until details are confirmed or post footage on social media. — Wes Streeting MP (@wesstreeting) April 30, 2024

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Η αστυνομία βρίσκεται σε ένα περιστατικό στην περιοχή Hainault».

«Παρακαλείστε να ακολουθείτε τις οδηγίες των αστυνομικών».

«Ένας άνδρας έχει συλληφθεί».

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested. Read and share our latest update below. We do not believe there is any ongoing threat to the wider community - this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32 — Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024

