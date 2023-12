Σφυροκόπημα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, φόβοι για «εξάπλωση» του πολέμου

Ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του σήμερα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παρά την ολοένα πιο κρίσιμη κατάσταση για τους άμαχους, παρά τις εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και πατά τις ανησυχίες για την «εξάπλωση» του πολέμου στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Πέραν της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις πολλαπλασίασαν τις επιδρομές τους σε μεγάλες πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ιδίως στην Τζενίν και στη Ραμάλα, όπου βρίσκεται η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Το γενικό επιτελείο στρατού προειδοποίησε εναντίον της εντατικοποίησης των πυρών κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο κυρίως από στοιχεία της Χεζμπολά, λιβανικού σιιτικού κινήματος που, όπως και η Χαμάς, αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράκ και εχθρικών έναντι του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Κοντά στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, στο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, κατέπεσε drone τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ισραηλινός στρατός, αφού η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που πιστεύεται πως αποτελεί δημιούργημα μελών ιρακινών φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα εναντίον «στόχου ζωτικής σημασίας» νότια της Ελιάντ με «τα κατάλληλα όπλα».

Εξάλλου, το Ιράν απείλησε χθες το Ισραήλ με «απευθείας ενέργειες» και άλλες, «από το μέτωπο της αντίστασης», μετά τον θάνατο τη Δευτέρα του Ραζί Μουσαβί, υψηλόβαθμου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα στη Συρία αποδιδόμενο στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Από την άλλη, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί ανέφερε πως οι άνδρες του βρίσκονται «σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για την εξάπλωση των μαχών στον βορρά», όπου οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολά είναι πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως έκτοτε 21.110 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6.300 γυναίκες και 8.800 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση της Χαμάς είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν σε αιχμαλωσία πάνω από 120, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Εξάλλου, στις ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις από την 27η Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί 167 ισραηλινοί στρατιωτικοί (3 χθες), σύμφωνα με το γενικό επιτελείο. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

«Διαρκής κατάπαυση του πυρός»;

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο άμαχος πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα πιο «σοβαρό κίνδυνο» καθώς «η πείνα και η απελπισία» επιδεινώνονται, σε βαθμό που «πεινασμένοι απέκλεισαν αυτοκινητοπομπή μας με την ελπίδα πως θα έβρισκαν κάτι να φάνε», ανέφερε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε για ακόμη μια φορά το αίτημά του να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό «διαρκής κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Ο εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, η χώρα του οποίου διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή και συνέβαλε να κηρυχθεί επταήμερη ανακωχή στα τέλη Νοεμβρίου, συζήτησε αυτή την εβδομάδα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την ανάγκη να συμφωνηθεί «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», να μην υπάρξει δηλαδή απλά ακόμη μια παύση των επιχειρήσεων.

Η ανακωχή στα τέλη του περασμένου μήνα επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και, σε αντάλλαγμα, 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και να μπει μεγαλύτερη ποσότητα βοήθειας στον θύλακο.

Όμως οι προσπάθειες των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, συνεχίζουν να μη φέρνουν καρπούς —νέα αναστολή των εχθροπραξιών—, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται ολοένα πιο βαρύς καθημερινά.

Κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 195 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας. Το υπουργείο τόνισε χθες πως ο Τσαχάλ έβαλε στο στόχαστρο σπίτι που γειτόνευε με το νοσοκομείο Αλ Άμαλ («Ελπίδα») στη Χαν Γιούνις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 34.

Mass raids- from Nablus, Tulkarem, Jenin, Ramallah, Areeha, to Khalil, and more, are being conducted by the IOF across the West Bank tonight. pic.twitter.com/ljiChGF7HN

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) December 28, 2023