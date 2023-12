Νέα Υόρκη: Εκτέλεσαν 28χρονη μητέρα μέσα σε αυτοκίνητο - Σκληρό βίντεο

Ενέδρα θανάτου με θύμα μια 28χρονη μητέρα έστησαν άγνωστοι ένοπλοι το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Υόρκη.

Η φονική ενέδρα στήθηκε στην περιοχή του Κουίνς με την 28χρονη Κλαρίσα Μπούργκος που ήταν συνοδηγός σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 39χρονος να πέφτει νεκρή από τα πυρά των ενόπλων.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που οι τρεις ένοπλοι πλησιάζουν το αυτοκίνητο και ανοίγουν πυρ με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 28χρονη, η οποία είχε έναν γιο 4 ετών, πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ ο 39χρονος οδηγός τραυματίστηκε από σφαίρες στον κορμό του.

NEW: Three armed thugs ambush and kill 28 year old woman Clarisa Burgos in New York City.

You can thank NYC’s soft on crime policies for this.

Burgos and a 39 year old driver were both shot. The driver was shot multiple times in the torso and survived.

Burgos was shot in the… pic.twitter.com/GWMP9SmDi3

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 28, 2023