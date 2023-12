Βραζιλία: 34χρονη έκοψε με ξυράφι το μόριο του συζύγου της και το πέταξε στην τουαλέτα

Μια 34χρονη από τη Βραζιλία έκοψε το πέος του συζύγου της και το πέταξε στην τουαλέτα όταν έμαθε ότι έκανε σεξ με τη 15χρονη ανιψιά της.

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στην κατάθεσή της στην αστυνομία είπε ότι αρχικά αποπλάνησε τον σύζυγό της για να τον ρίξει στο κρεβάτι.

Αφού του έδεσε τα χέρια και τα πόδια στο κρεβάτι, έβγαλε ένα ξυράφι και του έκοψε το μόριό του. Αφού τράβηξε μια φωτογραφία του κομμένου οργάνου, το πέταξε στην τουαλέτα. Όταν παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολόγησε ότι το πέταξε μακριά ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα επανασυγκόλλησης.

Στους αστυνομικούς είπε: «Ήρθα να παραδοθώ, γιατί μόλις έκοψα το πέος του συζύγου μου».

