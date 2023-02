Σεισμός στην Τουρκία: Έφτασαν τους 2.300 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν 2.800 κτήρια

Τους 2.300 έφτασαν, πλέον, οι νεκροί στην Τουρκία και τη Συρία, από τον σεισμό-«τέρας» των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία σήμερα και έγινε αισθητός ως την Αίγυπτο και το Ιράκ. Συμφωνα με τα ενημερωμένα στοιχεία, 1.498 είναι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία και 802 στη Συρία.

Σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας, μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν τουλάχιστον 7.634 τραυματίες και 2.834 κτίρια έχουν καταστραφεί. Ο οργανισμός ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 120 μετασεισμοί.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε σε επίσημη ενημέρωση ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν δήλωσε για τον «μεγαλύτερο σεισμό που έχει δει η Τουρκία τον τελευταίο αιώνα» πως «Μέχρι στιγμής, 912 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους και 5.385 πολίτες έχουν τραυματιστεί. Στις επαρχίες μας όπου ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές, οι δραστηριότητες εντοπισμού και διάσωσης των πολιτών μας που παγιδεύτηκαν κάτω από τα κτίρια που κατέρρευσαν συνεχίζονται αδιάκοπα.



Ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν κάτω από τα ερείπια έφτασε τις 2.470. Ο αριθμός των κτιρίων που κατέρρευσαν είναι 2.818. Η χώρα μας έχει επίσης αρχίσει να δημιουργεί επαφές για διεθνή βοήθεια. Εκτός από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, έχουμε λάβει προσφορές βοήθειας από 45 χώρες.

Τα άτομα και οι οργανώσεις που θα ζητήσουν βοήθεια θα πρέπει να ενεργούν σε συντονισμό με την AFAD. Η βοήθεια πέραν αυτού οδηγεί σε χάος και η επίτευξη του στόχου καθίσταται δύσκολη. Σήμερα είναι η μέρα που 85 εκατομμύρια άνθρωποι θα γίνουν μια καρδιά και ένας καρπός».



Κατέρρευσαν πολυκατοικίες

Οι απολογισμοί αυτοί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συνεχίσουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος πως έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεπ, η Σανλιούρφα, η Ντιγιάρμπακιρ. Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν, υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία

«Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στη νοτιοανατολική πόλη Ντιγιάρμπακιρ. «Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις δύο χώρες έπιασε στον «ύπνο» τους πολίτες με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι έγινε αισθητός ακόμη και στην Κύπρο, την Αίγυπτο και το Λίβανο.

