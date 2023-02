Τουρκία: Νέος ισχυρότατος σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Πάνω από 1.300 οι νεκροί (βίντεο)

Η Τουρκία μετράει πληγές από τον φονικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τον «Εγκέλαδο» να συνεχίζει να χτυπά τη γειτονική χώρα. Το μεσημέρι της Δευτέρας (6/2), λίγο μετά τις 12:00, ένας νέος αντίστοιχου μεγέθους σεισμός, ήρθε να ταρακουνήσει σχεδόν όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν 67χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σε μια από τις περιοχές δηλαδή που διεξάγονται επιχειρήσεις διάσωσεις εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Τα 7,7 Ρίχτερ προφανώς και αναστάτωσαν εκ νέου τους κατοίκους, οι οποίοι βιώνουν την τραγωδία από τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2). Χιλιάδες κτήρια έχουν καταρρεύσει ενώ σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Ερντογάν ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 912.

912 οι νεκροί στην Τουρκία

Πάνω από 912 είναι οι νεκροί στην Τουρκία από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι 2.818 κτίρια καταστράφηκαν στο σεισμό, ενώ έχουν τραυματιστεί 5.385 Τούρκοι πολίτες.

#BREAKING 'Biggest disaster we've experienced in last century after 1939 Erzincan earthquake' Turkish President Erdogan says after 7.7 magnitude earthquake hits southern provinces pic.twitter.com/LFC2UQG0m5

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023