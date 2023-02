Σεισμός στην Τουρκία: Απεγκλωβίστηκε μωρό δύο μηνών μετά από 128 ώρες! (βίντεο)

Ένα βρέφος δύο μηνών ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 128 ώρες κάτω από τα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια ήταν συγκινητικές, με τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο να ξεσπά σε χειροκροτήματα την ώρα που οι διασώστες μετέφεραν το μωρό με φορείο σε ασθενοφόρο.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris

🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks

🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE https://t.co/t7yLEhhhwL pic.twitter.com/65ZpKXbkhx

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023