Σεισμός στην Τουρκία: Πόλη ισοπεδώθηκε αλλά όρθιο έμεινε μόνο το κτίριο των Πολιτικών Μηχανικών

Θλίψη, απόγνωση, οργή επικρατεί στην Τουρκία, την ώρα που σβήνουν οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων από τον καταστρεπτικό σεισμό.

Είναι ενδεικτικό ότι υπουργοί και βουλευτές του Ερντογάν αποδοκιμάστηκαν νωρίτερα σήμερα στο Ντιγιάρμπακιρ με αιχμή την καταλληλότητα των κτιρίων, τις πολεοδομικές «αμνηστίες» της κυβέρνησης στους εργολάβους καθώς τα κτίρια έπεφταν σαν τραπουλόχαρτα. Παρά το γεγονός ότι σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να βγάζουν ζωντανούς από τα ερείπια, οι ελπίδες εξανεμίζονται πέντε ημέρες μετά το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου.

Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου στο twitter, από την πόλη Καχραμάνμαρας. Εκεί κατά τραγική (;) ειρωνεία, ανάμεσα σε ισοπεδωμένα κτίρια, το μόνο που έμεινε όρθιο, ήταν αυτό του Επιμελητηρίου των Πολιτικών Μηχανικών!

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023