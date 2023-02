Σεισμός στην Τουρκία: Ανέσυραν μετά από 205 ώρες γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί

Ουκρανοί διασώστες ανέσυραν ζωντανή μια γυναίκα από τα χαλάσματα ενός κτηρίου στην επαρχία Χατάι, σχεδόν 205 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε στην περιοχή στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk. Με τη διάσωση της γυναίκας ανέρχονται σε επτά οι επιζώντες που ανασύρθηκαν σήμερα (14/2) από τα συντρίμμια, πάνω από οκτώ ημέρες μετά τον σεισμό.

Nine days after two major earthquakes struck southern Türkiye, a woman was miraculously pulled out alive from the rubble

• 205 hours without food or drink

• Rescued in Kahramanmaras province

