Σεισμός στη Συρία: Μητέρα γέννησε στα συντρίμμια και πέθανε - Σώθηκε το μωρό

Γροθιά στο στομάχι είναι το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου από την Συρία, με μια μητέρα που γέννησε μέσα στα συντρίμμια το μωρό της και άφησε την τελευταία της πνοή.

Συγκεκριμένα, μετά από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, μία μητέρα παγιδεύτηκε έγκυος κάτω από τα χαλάσματα και γέννησε.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter, διακρίνεται ο διασώστης που κρατά στα χέρια του το μωρό, βγάζοντάς το μέσα από τα συντρίμμια.

Δυστυχώς, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει αλλά σώθηκε το νεογέννητο παιδί της.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

— Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023