Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Πάνω από 4.000 οι νεκροί - Νέος μετασεισμός (βίντεο)

Βιβλική είναι η καταστροφή σε Τουρκία και Συρία, μετά τους φονικούς σεισμούς, των 7,8 και 7,5 Ρίχτερ, με τα θύματα να αυξάνονται συνεχώς.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μετασεισμοί, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις άσχημες καιρικές συνθήκες καθιστούν το έργο των σωστικών συνεργείων ακόμη δυσκολότερο αλλά και την κατάσταση για τους εγκλωβισμένους και τους εκατομμύρια άστεγους.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης σημειώθηκε νέος σεισμός εντάσεως 5,6 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία, μόλις 2 χλμ το εστιακό του βάθος, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία τα ξημερώματα της Δευτέρας είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15.834, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που ανακοίνωσε σήμερα η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε τουλάχιστον 4.365 τον αριθμό των θανάτων στην Τουρκία και τη Συρία, που επλήγησαν από σειρά σεισμικών δονήσεων οι οποίες συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Τουλάχιστον 5.606 κτίρια κατέρρευσαν στην Τουρκία.

Οι συνεχείς μετασεισμοί, η βροχή, το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούν ακόμη δυσκολότερο το έργο των σωστικών συνεργείων, αλλά και την κατάσταση για τους εγκλωβισμένους και τους εκατομμύρια άστεγους.

WATCH: A drone video released by Humanitarian Relief Foundation shows the extent of destruction in Hatay province in Turkey, which was rocked by a 7.8 magnitude earthquake pic.twitter.com/r0525qBw9r

— Reuters (@Reuters) February 7, 2023