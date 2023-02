«Ευχαριστούμε, γείτονα»: Οι Τούρκοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια από την Ελλάδα

Πλήθος αναρτήσεων με τις οποίες εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την άμεση κινητοποίηση των Ελληνικών αρχών στην παροχή βοήθειας προς την Τουρκία μετά τους δύο φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη χώρα, έχουν δημοσιοποιήσει εκατοντάδες Τούρκοι χρήστες του Twitter.

Πολλοί είναι αυτοί που στέκονται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των μουσουλμανικών χωρών δεν έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν την Τουρκία, σε αντίθεση με την Ελλάδα και το Ισραήλ, οι οποίες ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να συνδράμουν, παρόλο που δεν διάγουν και τις καλύτερες ημέρες με την Άγκυρα σε επίπεδο διμερών σχέσεων.

Δείτε μερικές αναρτήσεις:

«Πού είναι οι αγαπημένοι σας μουσουλμάνοι αδελφοί και αδελφές; Ελπίζω να ντρέπονται. Ευχαριστούμε την Ελλάδα, το Αζερμπαϊτζάν και το Ισραήλ».

«Η ιστορία θα γράψει ότι η Ελλάδα, όχι το Κατάρ, έσπευσε να βοηθήσει. Σε ευχαριστώ γείτονα!»

«Μας έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου εδώ και χρόνια και τώρα συνειδητοποίησα ότι είστε πιο αλτρουιστές από τους μουσουλμάνους αδελφούς και αδελφές μας, σε ευχαριστώ Ελλάδα, σας ευχαριστώ φίλοι», αναφέρει άλλο tweet.

«Φίλος είναι αυτός που βρίσκεται μαζί σου στα δύσκολα. Ευχαριστώ Ελλάδα».

Άραγε ντρέπονται οι πολιτικοί που διασπείρουν μίσος κατά της Ελλάδας και του Ισραήλ, αναρωτιέται άλλος χρήστης:

Τέλος, ευχαριστίες για την παροχή βοήθειας υπάρχουν και στα ελληνικά:

The Embassy of Greece in Ankara expresses its deepest condolences and solidarity to our friendly Turkish people for the earthquake in SE Turkey, with devastating consequences and the tragic loss of human lives. pic.twitter.com/AIwsF1sjfI

— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) February 6, 2023