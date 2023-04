Σε δημοπρασία το μεγαλύτερο ρουμπίνι του κόσμου - Η τιμή του ίσως ξεπεράσει τα 38 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία βγαίνει ρουμπίνι 55,22 καρατίων και αναμένται να γίνει το μεγαλύτερο πετράδι του κόσμου που βγαίνει προς πώληση και η τιμή του είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 38 εκατ. δολάρια.

Το ρουμπίνι πρόκειται να βγει στο σφυρί στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η καναδική εταιρεία «Fura Gems» το ανακάλυψε σε ένα από τα ορυχεία της στη Μοζαμβίκη.

Ανακοινώνοντας την Τετάρτη 5 Απριλίου την πώληση, ο οίκος Sotheby's περιέγραψε το κόσμημα ως «εξαιρετικά σπάνιο» και «το πιο πολύτιμο και σημαντικό» ρουμπίνι που έχει βγει ποτέ στην αγορά.

The largest and most valuable ruby to ever appear at auction comes to #SothebysNewYork: The Estrela de FURA 55.22.

Carrying an estimate in excess of $30M, the ruby is set to break auction records and will appear in our Magnificent Jewels sale this June. pic.twitter.com/o4S9LJJVNn

— Sotheby's (@Sothebys) April 5, 2023