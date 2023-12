Ρωσικό αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την απογείωση (βίντεο)

Η Daily Mail αποκάλυψε ένα βίντεο που κατέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη ενός κινητήρα ρωσικού αεροπλάνου

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να διακρίνετε τα «ίχνη» φωτιάς καθώς το αεροπλάνο προσπάθησε να αποβάλει μέρος των καυσίμων του πριν πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Σημειώνεται ότι από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Tu-204 πετούσε από το αεροδρόμιο Baikal στο Ulan-Ude προς την κινεζική πόλη Zhangzhou όταν η έκρηξη που σημειώθηκε είχε ως αποτέλεσμα ο αριστερός κινητήρας του αεροσκάφους να τυλιχθείς τις φλόγες.

Ο Alexey Tsydenov, επικεφαλής της περιοχής Buryatia, είπε ότι το αεροσκάφος είχε ρίξει καύσιμα πριν κάνει αναγκαστική προσγείωση χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα.

In Buryatia, Russia, the cargo plane Tu-204 caught fire in the air: As reported in Russian-speaking publics, the engine of the aircraft operated by "Aerostar" airline caught fire during takeoff at Ulan-Ude airport.

The flight was heading to China, and there were 5 crew members… pic.twitter.com/NkC67aHf6a

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) December 7, 2023