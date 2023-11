ΗΠΑ: Αεροπλάνο συνετρίβη σε πάρκινγκ λίγα μέτρα μακριά από εστιατόριο – Νεκρός ο πιλότος

Ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη την Τρίτη (22/11) στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου του Τέξας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την εξώπορτα ενός δημοφιλούς εστιατορίου.

Μετά την συντριβή του το μονοκινητήριο Mooney M20 τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το Mama’s Daughter’s Diner and Nail Addiction στη γειτονιά Midway Park του Plano, μια πόλη 20 μίλια βόρεια του Ντάλας.

Το αεροπλάνο δεν προσγειώθηκε ούτε συγκρούστηκε με τίποτα όταν συνετρίβη, αλλά η πύρινη λαίλαπα εξαπλώθηκε σε ένα κοντινό σταθμευμένο αυτοκίνητο, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής του Plano. Ευτυχώς μέσα στο όχημα δεν βρισκόταν κανείς.

🚨Plano plane crash: Pilot killed in fiery crash at shopping center parking lot

According to the FAA, the aircraft was a single-engine Mooney M20. Police say the aircraft caught fire right in front of Mama's Daughter's Diner in west Plano.

The site of the crash is located… pic.twitter.com/DFgWK0jlly

— Unlimited L's (@unlimited_ls) November 22, 2023