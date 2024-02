Ρωσία: Πτήση με υπερηχητικό βομβαρδιστικό Tupolev έκανε ο Πούτιν

Στολή πιλότου φόρεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και κάθισε στο πιλοτήριο ενός υπερηχητικού μαχητικού αεροσκάφους Tupolev Tu-160M υψηλής τεχνολογίας, την Πέμπτη, για να ελέγξει την ποιότητα του εκσυγχρονισμού του.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η πτήση του Πούτιν με το Tupolev, το οποίο «σηκώθηκε» από διάδρομο σε εργοστάσιο της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Καζάν, θα είχε διάρκεια περίπου 40 λεπτών, ενώ διευκρίνισε πως «η διαδρομή της πτήσης είναι κρατικό μυστικό». Η απογείωση μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση, ενώ ο ενθουσιασμένος δημοσιογράφος που τη μετέδιδε, έκανε λόγο για «μοναδικό γεγονός».

Putin tests a Tupolev bomber.

As Russian news outlets meticulously report, at the Kazan airport "the president will personally test the Tu-160M bomber and spend as much as 40 minutes in the air". pic.twitter.com/NqOIrIXjeX

