Βενεζουέλα: Κατάρρευση ορυχείου - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Φόβοι για δεκάδες νεκρούς εκφράζουν οι Αρχές της πολιτείας Μπολιβάρ στη Βενεζουέλα μετά την κατάρρευση ενός παράνομου ορυχείου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία αναφέρουν ότι τη στιγμή της κατάρρευσης τουλάχιστον 200 άτομα ήταν μέσα στο ορυχείο. Ο προσωρινός απολογισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές, κάνει λόγο για δύο επιβεβαιωμένους θανάτους στο ορυχείο «Bulla Loca». Ο δήμαρχος της περιοχής μίλησε για «25 νεκρούς και 15 τραυματίες».

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Σιουδάδ Μπολίβαρ. Μάλιστα σε φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media αποτυπώνεται η αγωνιώδης προσπάθεια συνεργείων και πολιτών για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

#BREAKING: TRAGIC MINE COLLAPSE IN VENEZUELA CLAIMS 30 LIVES, OVER 100 TRAPPED UNDER RUBBLE. "BULLA LOCA" MINE IN LA PARAGUA, BOLIVAR STATE, COLLAPSES FROM 35M DEPTH. CRIMINAL GROUPS REPORTEDLY CONTROLLED SITE. RESCUE EFFORTS UNDERWAY AS COMMUNITY MOURNS. pic.twitter.com/tHnAsbZ7Ik

— Genius Bot X (@GeniusBotX) February 21, 2024