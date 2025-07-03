Ρωσία: Νεκρός ο αναπληρωτής αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού -Σκοτώθηκε σε επίθεση στο Κουρσκ

Ο αναπληρωτής αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, ο Υποστράτηγος Μιχαήλ Γκούντκοφ που ηγήθηκε επίσης μιας ταξιαρχίας που πολεμούσε εναντίον της Ουκρανίας, σκοτώθηκε στην περιοχή Κουρσκ στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (3/6) ο Όλεγκ Κοζεμιάκο, κυβερνήτης σε περιοχή της Ρωσίας.

Μάλιστα, ανεπίσημα ρωσικά και ουκρανικά στρατιωτικά κανάλια ανέφεραν νωρίτερα μέσω του Telegram ότι ο Γκούντκοφ σκοτώθηκε μαζί με 10 άλλους στρατιώτες σε ουκρανική επίθεση σε διοικητικό φυλάκιο στο Κορένεβο στην περιοχή Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ρωσία: Νεκρός ο αναπληρωτής αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού - Ποιός ήταν ο Μιχαήλ Γκούντκοφ

Ο αναπληρωτής αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, ο Υποστράτηγος Μιχαήλ Γκούντκοφ ήταν ένας από τους ανώτερους Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματικούς που έχουν σκοτωθεί από την Ουκρανία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας το 2022.

🇷🇺 Rus Donanması Komutan Yardımcısı Kursk bölgesinde öldürüldü ▫️ Rusya devlet medyasına göre, Donanma Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mikhail Gudkov, Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde çatışma sırasında hayatını kaybetti. ▫️ Gudkov’un, bölgedeki birlikleri denetlemek üzere… pic.twitter.com/LvyhPtd31Y — Pars Plus (@Pars_Pluss) July 3, 2025

☠️ As a result of the Ukrainian strike on the command post of the Russian Armed Forces in Korenevo, Kursk Region, Mikhail Gudkov, the former commander of the 155th Separate Guards Marine Brigade of the Pacific Fleet, known for his war crimes and executions of Ukrainian prisoners… pic.twitter.com/WfhSIB1B92 — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) July 3, 2025

Ο Κοζεμιάκο, ο οποίος είπε ότι είχε μιλήσει αρκετά με τον Γκούντκοφ όλα αυτά τα χρόνια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Γκούντκοφ σκοτώθηκε «εκτελώντας το καθήκον του ως αξιωματικός» μαζί με άλλους, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των νεκρών. «Όταν έγινε Αναπληρωτής Αρχηγός του Ναυτικού, δεν σταμάτησε να επισκέπτεται προσωπικά τις θέσεις των πεζοναυτών μας», δήλωσε ο Κοζεμιάκο στο Telegram.

Μάλιστα, ο Γκούντκοφ είχε λάβει βραβεία για την ανδρεία του σε στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας και είχε κατηγορηθεί από το Κίεβο για εγκλήματα πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον διόρισε αναπληρωτή αρχηγό του Ναυτικού τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Κρεμλίνου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σχετική δήλωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ή από την Ουκρανία.

