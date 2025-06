Ρωσία: Κατέρρευσε γέφυρα και φορτηγό έπεσε πάνω σε τρένο -Τουλάχιστον 7 νεκροί και 30 τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου τριάντα τραυματίστηκαν όταν οδική γέφυρα κατέρρευσε πάνω σε σιδηροτροχιές και προκάλεσε τον εκτροχιασμό τρένου χθες Σάββατο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, που γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, ενώ εταιρεία των ρωσικών σιδηροδρόμων ανέφερε πως η καταστροφή οφείλεται σε «παράνομη» ενέργεια, αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για ουκρανική δολιοφθορά.

Την ώρα που κατέρρευησε η οδική γέφυρα πάνω της βρισκόταν ένα φορτηγό το οποίο έπεσε πάνω σε επιβατικό τρένο που περνούσε από κάτω, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να εκτροχιαστεί.

In Russia's Bryansk region, a road bridge with a truck on it collapsed onto a passenger train passing underneath it.

Presumably, the bridge was blown up.

Recently, there were reports of a Ukrainian sabotage and reconnaissance group in the Bryansk region according to the… pic.twitter.com/gJvorhD9ZA

