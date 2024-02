Ρωσία: «Η σορός του Ναβάλνι δεν είναι στο νεκροτομείο»

Η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχει μεταφερθεί στο μοναδικό νεκροτομείο της Σαλέχαρντ, της πόλης που βρίσκεται εγγύτερα στη σωφρονιστική αποικία όπου πέθανε χθες Παρασκευή ο 47χρονος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, ανέφερε η ομάδα του.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε την πλατφόρμα Χ ότι ένας δικηγόρος του και η μητέρα του, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια, έφτασαν στο νεκροτομείο όπου τους παρέπεμψαν οι σωφρονιστικές αρχές. Όμως το νεκροτομείο ήταν κλειστό, μολονότι από τη φυλακή τους διαβεβαίωναν ότι λειτουργούσε και ότι η σορός ήταν εκεί.

Ο δικηγόρος τηλεφώνησε στο νούμερο που ήταν αναρτημένο στην πόρτα. Του απάντησαν ότι ήταν ο έβδομος που καλούσε σήμερα και ότι «η σορός του Αλεξέι δεν ήταν στο νεκροτομείο», πρόσθεσε.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024