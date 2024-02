Ρωσία: Η αστυνομία μαζεύει άρον άρον τα λουλούδια για τον Ναβάλνι

Σε ολόκληρη τη Ρωσία, οι αρχές μαζεύουν τα λουλούδια και τα αφιερώματα που αφήνουν για τον Αλεξέι Ναβάλνι χιλιάδες Ρώσοι, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κανένα δημόσιο σημάδι της έκτασης της υποστήριξης προς τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στη Μόσχα, ένα βίντεο έδειξε κάτι που έμοιαζε με άνδρες με σκούρες μπλούζες, με σηκωμένες τις κουκούλες τους, να κινούνται για να καθαρίσουν τα πολλά αφιερώματα που είχαν τοποθετηθεί στην Πέτρα Σολοβέτσκι, ένα μνημείο για τα θύματα της πολιτικής καταστολής την εποχή του Στάλιν.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9

— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024