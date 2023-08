Ρωσία: Έπληξαν ουκρανικά σιτηρά μόλις 20 χλμ μακριά από την Ρουμανία (βίντεο)

Ακόμη μία ρωσική επίθεση στα σύνορα της Ρουμανίας. Καταγράφηκαν εκρήξεις στο λιμάνι του Ισμαήλ, στον Δούναβη. Οι σειρήνες ήχησαν για δύο ώρες στην πόλη πριν την επίθεση, ενώ ακουγόντουσαν ακόμη και στην ρουμάνικη πλευρά του ποταμού. Η πόλη Τουλσέα απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το Ισμαήλ.

Η Ρωσία βομβαρδίζει ουκρανικά λιμάνια μετά την αποχώρησή της από την συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα, έλαβαν χώρα επιθέσεις με drone και στην ρωσική πρωτεύουσα την Μόσχα, όπου οι Ρώσοι ανέφεραν πως κατέρριψαν τρία drones. Ένα από αυτά έπληξε κτήριο στο κέντρο της πόλης.

Λίγο πιο αναλυτικά τώρα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη συνεχίζουν κανονικά μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από την συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το κανάλι Nexta, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 9 drones τύπου Shahed.

Η Ρωσία επιτέθηκε με drones μία υποδομή που χρησιμοποιούνταν από τους Ουκρανούς για την αποθήκευση σιτηρών και άλλων αγαθών, κοντά στον Δούναβη, στην περιοχή της Οδησσού. Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη Ουκρανοί επίσημοι, σύμφωνα με το CNN.

Πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά που ξέσπασε, ωστόσο η συστοιχία παραγωγής και διανομής δέχθηκε σοβαρή ζημιά.

Δεν υπήρξαν θύματα σύμφωνα με αναφορά του στρατιωτικού αρχηγού Όλεγκ Κίπερ.

Τα μικρά λιμάνια του Δούναβη έχουν αποκτήσει ουσιαστική σημασία για τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από τη σχετική συμφωνία τον Ιούλιου.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν την Μόσχα για τις βάναυσες και ασταμάτητες επιθέσεις της έναντι ουκρανικών υποδομών, οι οποίες στόχο έχουν να εμποδίσουν τις ουκρανικές εξαγωγές. Το Κίεβο δηλώνει ανήσυχο για τα λιγοστά αποθέματα τροφίμων φτωχών χωρών, οι οποίες λέγεται πως εξαρτώνται από τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών για να τραφούν.

In the #Odesa region, the invaders attacked granaries

A fire broke out there with a total area of ​​700m2. It's already been put out.#Ukrainian Air Defense Forces destroyed 9 Shahed-136/131 drones. pic.twitter.com/jpfE3yHxjK

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023