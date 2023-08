Πριγκόζιν: Απειλητικό βίντεο από «μαχητές της Βάγκνερ» μετά τον θάνατό του

Θολό παραμένει το τοπίο μετά τη συντριβή το απόγευμα της τετάρτης (23/8) στη Ρωσία ενός ιδιωτικού αεροσκάφους Embraer που μετέφερε τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, και άλλα εννέα άτομα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Ροσαβιάτσια επιβεβαίωσε πριν από μερικές ώρες και επίσημα πως ο 62χρονος Πριγκόζιν και ο κυριότερος στρατιωτικός ηγέτης της εταιρείας του, Ντμίτρι Ούτκιν επέβαιναν στο ιδιωτικό τζετ, που εκτελούσε πτήση από η Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, χωρίς να επιζήσει κανείς.

Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κυκλοφορούν ευρέως φήμες ότι ο 62χρονος αρχηγός της Βάγκνερ, που προχώρησε σε εξέγερση των μισθοφόρων του εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας τον περασμένο Ιούνιο, μπορεί και να... σκηνοθέτησε τον θάνατό του και να το έσκασε με άλλο αεροσκάφος.

The bodies of those killed in the crash of the plane Embraer Legacy 600, owned by Yevgeny Prigozhin, are sent for forensic examination

Several channels report that 2 buses left the scene at 6 am.

According to preliminary data, the remains will be taken to the Tver morgue on… pic.twitter.com/Q1zDzXvEYQ

