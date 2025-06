Ρωσία: Από εκρήξεις η κατάρρευση δύο γεφυρών, με νεκρούς και τραυματίες

Μετά από εκρήξεις σημειώθηκε η κατάρρευση των δύο γεφυρών στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας.

Να σημειωθεί πως, οι γέφυρες κατέρρευσαν σε διάστημα μόλις λίγων ωρών, προκαλώντας των εκτροχιασμό δύο τρένων και σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Η Μόσχα «δείχνει» την Ουκρανία πίσω από τα δύο συμβάντα.

Μετά την κατάρρευση της γέφυρας στην περιφέρεια Μπριάνσκ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 70, ακόμη μια σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε, αυτή τη φορά στο Κουρσκ.

Ως αποτέλεσμα εκτροχιάστηκε διερχόμενος εμπορευματικός συρμός, όπως ανακοίνωσε στο Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

Σύμφωνα με τον Χινστάιν, ο συρμός «έπεσε στον δρόμο που περνά κάτω από τη γέφυρα» και «πήρε φωτιά». Οι μηχανοδηγοί του τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο πρόσθεσε.

Λίγη μόλις ώρα νωρίτερα, γέφυρα στην Μπριάνσκ κατέρρευσε πάνω στις ράγες τρένου και προκάλεσε τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας, οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 70.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους» και «εβδομήντα θύματα, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, διακομίστηκαν σε ιατρικά κέντρα της περιφέρειας Μπριάνσκ» ενώ «δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση» ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ σε μήνυμά του στο Telegram.

