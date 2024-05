Ράφα: Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατέλαβε σήμερα τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Μονάδα τεθωρακισμένων «έκανε ελιγμούς στη ζώνη» και «αυτή τη στιγμή, οι ειδικές δυνάμεις επιθεωρούν το σημείο διέλευσης» στη Ράφα, «έχουμε επιχειρησιακό έλεγχο στη ζώνη», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως αναφέρεται «αποκλειστικά στην πλευρά της διέλευσης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτός από το πέρασμα στη Ράφα, έχει κλείσει το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, για λόγους ασφαλείας, το οποίο θα ανοίξει ξανά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πάντα κατά τον ισραηλινό στρατό, μονάδες του επιχειρούν από χθες το βράδυ στην ανατολική Ράφα, όπου κατ’ αυτόν οι περισσότεροι άμαχοι και ορισμένοι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Νωρίτερα, η αρχή που διαχειρίζεται τη διέλευση της Ράφας έκανε γνωστό πως έχει κλείσει, εξαιτίας της παρουσίας ισραηλινών αρμάτων μάχης. Τρεις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς επιβεβαίωσαν ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ανασταλεί.

Μέσω της συγκεκριμένης συνοριακής διέλευσης εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακο το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στον θύλακο υπό πολιορκία, το σύνολο του πληθυσμού του οποίου αντιμετωπίζει λιμό, κατά τον ΟΗΕ.

According to Gaza authorities, Israeli airstrikes targeted several homes in Rafah. Israeli army urged Palestinians to evacuate parts of Rafah and head for an expanded 'humanitarian area' https://t.co/87zs7MhROl pic.twitter.com/TuFFTtWe6a

— Reuters (@Reuters) May 6, 2024