Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ από τη Γάζα

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσε απόψε πως εκτόξευσε ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σε ένα υπόβαθρο σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στην πόλη Ράφα και της έγκρισης από τη Χαμάς ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

«Στοχεύσαμε με ομοβροντία ρουκετών την (πόλη) Σντερότ, το (κιμπούτς) Νιρ Αμ και άλλους οικισμούς στην περίμετρο της Γάζας», μια ζώνη του Ισραήλ που βρίσκεται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση σε μια ανακοίνωση.

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος οποιοσδήποτε απολογισμός.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB

