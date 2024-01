Πρωτοχρονιά 2024: Πώς καλωσόρισε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα μέρη του κόσμου το νέο έτος (βίντεο)

Και το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχτηκε το 2024. Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Λονδίνο σε μια επίδειξη που είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά. Ένα εντυπωσιακό σόου θα πραγματοποιήθηκε επίσης στο Εδιμβούργο στο πλαίσιο των εορτασμών του Hogmanay.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το μνημείο του Παρισιού. Το Παρίσι καλωσόρισε το 2024 με ένα εντυπωσιακό πυροτέχνημα πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Το πάρτι για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρήκε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη να συγκεντρώνονται σε εμβληματικά ορόσημα για να εγκαινιάσουν το 2024.

Δείτε εδώ τις μεταδόσεις του Sky News με τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς από όλο τον πλανήτη



Το πρώτο «αντίο» στο 2023 έγινε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όπου τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από τον υψηλότερο πύργο της, το Sky Tower. Τη σκυτάλη για την αλλαγή έλαβε η Αυστραλία, με μία εντυπωσιακή γιορτή πυροτεχνημάτων να μαγνητίζει τα βλέμματα. Τα χρώματα από τα βεγγαλικά φάνηκαν από την εντυπωσιακή γέρφυρα του Σίδνεϊ, Harbour Bridge και την Όπερα. Η διαδικασία εκτόξευσης πυροτεχνημάτων διήρκεσε 12 λεπτά.

Το ρολόι έδειξε 12 τα μεσάνυχτα, 1.1.24, σε περιοχές της Ασίας, την Ιαπωνία, τη Νότια και Βόρεια Κορέα. Λίγο αργότερα η αλλαγή έγινε και στο Χονγκ Κονγκ με μουσικές και πυροτεχνήματα από το Victoria Harbour. Σε ρυθμό έλευσης νέου έτους «χόρεψαν» και η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το Ανόι του Βιετνάμ και η Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Την αλλαγή υποδέχθηκαν στη συνέχεια Μπανγκλαντές και Νεπάλ όπως και Ινδία και Σρι Λάνκα. Σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, χωρίς πυροτεχνήματα κι εντυπωσιακές τελετές, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης προς τον λαό της Παλαιστίνης, το Πακιστάν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους. Σε αντίθεση με το Πακιστάν, το Ντουμπάι με εντυπωσιακό τρόπο καλωσόρισε το 2024, με πυροτεχνήματα από τον ουρανοξύστη, Μπουρτζ Χαλίφα, το υψηλότερο κτίριο του κτίριο. Πυροτεχνήματα και σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία.

''Σε όλες τις ηπείρους, το 2024 είναι ευπρόσδεκτο ανεξάρτητα από τον καιρό - καθώς όλοι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να είμαστε την ίδια χρονιά''

Οι εορτασμοί στο Ντουμπάι

Οι εορτασμοί στη Σρι Λάνκα

From Colombo, Sri Lanka, Happy New Year! pic.twitter.com/GXB3IbCRmu — CY (@yonke) December 31, 2023

Οι εορτασμοί στο Χονγκ Κονγκ

Hong Kong has welcomed the New Year with celebratory countdown fireworks by Victoria Harbour.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/o4Mua2Mj4D — Sky News (@SkyNews) December 31, 2023

Οι εορτασμοί στη Σεούλ

this real-time at sejong daero, seoul new year's eve! pic.twitter.com/ElHAa1Ongy — Fir (@heeseungcokr) December 31, 2023

Οι εορτασμοί στο Σίδνεϊ

Οι εορτασμοί στη Νέα Ζηλανδία

The world welcomes in 2024 with a bang: Australia and New Zealand set off huge firework displays at New Year's Eve parties as millions across the planet celebrate the new year https://t.co/aPQpmU6B0C — World News (@worldnewstweet_) December 31, 2023

