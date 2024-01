Πρωτοφανές ψύχος στη Νορβηγία - Κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου (βίντεο)

Για πρώτη φορά σήμερα η θερμοκρασία στην περιφέρεια του Όσλο στη Νορβηγία έπεσε κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου, με -31,1 βαθμούς να καταγράφονται στο Μπγέρνχολτ, βόρεια της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της νορβηγικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο σε μετεωρολογικό σταθμό της κοινότητας αυτής. Η υψηλότερη θερμοκρασία εκεί τις τελευταίες 24 ώρες ήταν -21,9 βαθμοί Κελσίου.

Μάλιστα το χιόνι «έθαψε» σπίτια και αυτοκίνητα.

It’s says a lot when *Norway* has to close down a few schools because of snow. Here is my brother making his way around their house. For reference, he is 196cm (~6.4-6.5 ft)… pic.twitter.com/PFted6jS6J

— Solo🤍 (@solovala) January 3, 2024