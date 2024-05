Προκλητικό εξώφυλλο της Charlie Hebdo για τον θάνατο Ραϊσί: «Ο Θεός υπάρχει, ξεφορτώνεται τους μουλάδες»

Το γνωστό γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo σατιρίζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τον θάνατο του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί.

Ειδικότερα, η γελοιογραφία που καλύπτει το εξώφυλλο του περιοδικού δείχνει το «χέρι του Θεού» να έχει προκαλέσει το δυστύχημα, με το σώμα του Ιρανού πρωθυπουργού να προεξέχει από το κατεστραμμένο ελικόπτερο και στο κάτω δεξιά μέρος να γράφει: «Ο Θεός υπάρχει. Μας απαλλάσσει από τους μουλάδες».

Σε άλλο σκίτσο του Charlie Hebdo απεικονίζεται μία γυναίκα χωρίς την υποχρεωτική ισλαμική μαντίλα, με σκουλαρίκια-ελικόπτερα στα αυτιά και με τίτλο «Ιράν: Γυναίκα, ζωή, ελευθερία, ελικόπτερο».

Δείτε το εξώφυλλο του Charlie Hebdo:

"God exists. He gets rid of the mullahs"

French satirical magazine Charlie Hebdo dedicated the cover of its new issue to the crash of a helicopter carrying Iranian President Raisi. pic.twitter.com/3KVNdNPwtN

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2024