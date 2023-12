Προειδοποίηση Μπάιντεν για Γάζα: «Το Ισραήλ βομβαρδίζει στα "τυφλά', ίσως χάσει τη διεθνή υποστήριξη»

Παρότι μέγας υποστηρικτής του Ισραήλ, ο Τζο Μπάιντεν επέκρινε την Τρίτη (12/12) με τρόπο άνευ προηγουμένου την ισραηλινή κυβέρνησή της για την εναντίωσή της στη λύση των δυο κρατών και την προειδοποίησε πως ίσως χάσει κάθε διεθνή υποστήριξη εξαιτίας των βομβαρδισμών «στα τυφλά» στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε δημόσια και ωμά τις διαφωνίες του με τη στρατηγική του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον οποίο έχει περίπλοκη σχέση.

Η τοποθέτησή του καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον μοιάζει να απελπίζεται για τον τρόπο που ο στρατός του κράτους-συμμάχου της διεξάγει τον πόλεμο, ειδικά για τον πελώριο αριθμό θυμάτων μεταξύ των παλαιστινίων αμάχων και για το ανθρωπιστικό χάος στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Κι αυτό παρά το αμερικανικό βέτο την Παρασκευή (8/12) που πέρασε σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλούσε να υπάρξει «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στον παλαιστινιακό θύλακο.

In favour: 153

Against: 10

Abstentions: 23

UN General Assembly adopts resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire, the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. pic.twitter.com/0szWbQQJVb

— United Nations (@UN) December 12, 2023