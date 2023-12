Πράγα: «Πάντα ήθελα να σκοτώνω» έγραφε o δράστης του μακελειού - Αυξάνονται οι νεκροί

«Γ@μ@μ@νη μέρα, γ@μ@μ@νη ζωή» και «πίνω τσάι και θέλω να αυτοκτονήσω» έγραφε πριν από λίγα 24ωρα στο Telegram ο δράστης του μακελειού στην Πράγα, στα μηνύματα που βγαίνουν σήμερα (21.12.2023) στη δημοσιότητα, λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου με τους 15 νεκρούς και τους πάνω από 30 τραυματίες.

«Μισώ τον κόσμο και θέλω να προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ», είναι επίσης ένα από τα σοκαριστικά μηνύματα που έγραψε ο δράστης του μακελειού στην Πράγα στο Telegram. Ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Καρόλου, David Kozak.

The shooter from Charles University is named David Kozak, reported by local media. The man opened fire on the fourth floor of the philosophy faculty building. When dozens of police cars arrived at the scene, Kozak shot himself. #DavidKozak #CharlesUniversity #prague #shooting pic.twitter.com/DMQEdn2fFX

