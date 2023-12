Πράγα: Πάνω από 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο (βίντεο)

Τρόμος και πανικός επικράτησε στο κέντρο της Πράγας όπου, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους συμπεριλαμβανομένου του δράστη, από πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο ενώ υπάρχουν και 24 τραυματίες.

Ενοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, σκοτώνοντας πολυάριθμους ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους προτού ο δράστης «εξολοθρευτεί» από την αστυνομία.

Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης ο οποίος, σύμφων με αναφορές, αυτοπυροβολήθηκε όταν αυτοκίνητα της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο.



Σύμφωνα με δηλώσεις μαρτύρων στα κοινωνικά δίκτυα, πυροβολισμοί έπεσαν τόσο έξω όσο και εντός του κτιρίου. Ο σκοπευτής υποτίθεται ότι κινούνταν στον τέταρτο όροφο και στην ταράτσα. Μερικοί άνθρωποι σκαρφάλωσαν από τα παράθυρα και κρατήθηκαν στα περβάζια των παραθύρων, άλλοι τράπηκαν σε φυγή στην οροφή, άλλοι κρύφτηκαν

. "Ο δράστης είναι νεκρός, περιμένω να εκκενώσω. Προσεύχομαι να είμαι ζωντανός. Κλείδωσα την πόρτα πριν ο δράστης προσπαθήσει να την ανοίξει", έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, προσθέτοντας μια φωτογραφία της φραγμένης πόρτας.

Currently stuck inside this classroom in Prague. Shooter is dead, waiting to be evacuated. Praying to make it out alive. Locked the door before the shooter tried to open it.#Prague #LiveShooting #Breaking #CharlesUniversity #Faculty #MassShooting #Latest #GunShots #Firing pic.twitter.com/jF90TNMKci

— Nitesh rathore (@niteshr813) December 21, 2023