Πράγα: Κλειστή ως τον Φεβρουάριο η Σχολή Καλών Τεχνών μετά το μακελειό με τους 14 νεκρούς

Η Σχολή Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας, όπου ένας φοιτητής σκότωσε 14 ανθρώπους αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι υπεύθυνοι της σχολής επισήμαναν ότι δεν θα υποχρεώσουν τους φοιτητές να δώσουν την εξεταστική στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, το οποίο ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου, κάτι που θα τους επιτρέψει να αναβάλουν την κατάθεση των εργασιών τους.

Ένας 24χρονος φοιτητής άνοιξε πυρ εντός της σχολής την 21η Δεκεμβρίου, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσει. Άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

#Prague | In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the shootout by #DavidKozak . #CzechRepublic #PragueShooting #Czechia #Praga #Czech #CharlesUniversity pic.twitter.com/5iK9L1wpEF

«Όλες οι αξιολογήσεις (των φοιτητών) θα πραγματοποιηθούν σε εθελοντική βάση και η μορφή τους θα μπορούσε να τροποποιηθεί ανάλογα με τις περιστάσεις», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της σχολής.

🇨🇿Flowers are laid down in the area in front of Charles University in Prague, where more than 15 people were killed yesterday pic.twitter.com/dddddrS5rh

— Mīkāʾīl (@Grey0973) December 23, 2023