Καλιφόρνια: Η στιγμή που πελώριο κύμα παρασέρνει ανθρώπους και αυτοκίνητα! (βίντεο)

Ένα τρομακτικό βίντεο δείχνει τη δύναμη του ωκεανού, τη στιγμή που τεράστια κύματα σκάνε στην ακτή, σκορπίζοντας πανικό. Πολλοί άνθρωποι στην Καλιφόρνια ενθουσιάζονται από τα τεράστια κύματα που συνοδεύουν τις καταιγίδες, τα οποία, όμως, είναι επικίνδυνα, καθώς φέρνουν πλημμύρες και ρεύματα… Ενδεικτικό είναι πως ένα από αυτά τα κύματα, με την ορμή του, παρέσυρε σχεδόν 20 άτομα, ενώ ακόμα και σε αυτοκίνητα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, τον απόλυτο τρόμο σκόρπισε ένα από τα απρόβλεπτα επιφανειακά κύματα, που αποκαλούνται στις ΗΠΑ «rogue waves», ή αλλιώς «τερατώδη» ή «φονικά κύματα». Πρόκειται για ασυνήθιστα ψηλά κύματα, που εμφανίζονται τελείως ξαφνικά και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα πλοία και κτίσματα στις ακτές.

#HighSurf - Watch when a rogue wave hits the beach at the end of Seward Ave in the City of Ventura. This occurred during the high surf advisory at high tide. Because of this wave eight people were transported to local hospitals. Currently the beaches are closed in Ventura County…

