Πόλεμος στο Ισραήλ: Θρήνος στη Γάζα μετά την επιδρομή στη Τζαμπαλίγια - Δεκάδες νεκροί (βίντεο)

Την 25η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Τζαμπαλίγια βρέθηκε στο επίκεντρο, με τον ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει τον προσφυγικό καταυλισμό για την «εξουδετέρωση τρομοκρατών».

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια, που αποτελούσε «κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες ότι τα εδάφη υποχώρησαν και σχηματίστηκαν τεράστιοι κρατήρες, μάλλον επειδή από κάτω υπήρχαν τούνελ των ισλαμιστών.

The bombing of the #Jabalia camp, killing and injuring at least 400, is Netanyahu's reply to the worldwide protests demanding an end to the genocidal assault on #Gaza.

The Israeli regime is acting with the full support of the Biden administration and NATO. pic.twitter.com/5VLfJI8i87

— David North (@DavidNorthWSWS) October 31, 2023