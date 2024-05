Έλον Μασκ: «Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν... στον πλανήτη Άρη »

Ο Έλον Μασκ προέβλεψε μέσω ανάρτησης στα social media πως μέσα στα επόμενα 30 χρόνια θα έχει δημιουργηθεί για ανθρώπινη πόλη στον πλανήτη Άρη.

Ο 52χρονος μεγιστάνας ισχυρίστηκε πως «απέχουμε μόλις λίγα χρόνια από την προσγείωση στον Άρη». Εξήγησε πως ίσως μέσα σε 20 χρόνια, αλλά σίγουρα σε 30, ο πολιτισμός θα έχει επιτρέψει την «προσγείωση» ανθρώπων στον πλανήτη Άρη.

Να σημειωθεί πως η SpaceX, που ιδρύθηκε από τον Έλον Μασκ το 2002, ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που έστειλε έναν πύραυλο σε τροχιά και παρέδωσε αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ένα χρόνο πριν από την ίδρυση της εταιρείας, ο Μασκ είχε ήδη περιγράψει τα σχέδια να ανάψει το πράσινο φως προς τον Κόκκινο Πλανήτη με το έργο του Mars Oasis. Στόχος ήταν να «φυτευτούν» οι πρώτοι σπόροι σε εξωγήινο έδαφος.

We are just a few years away from landing on Mars. 💫 pic.twitter.com/83WMi4Hrg7

— DogeDesigner (@cb_doge) May 15, 2024